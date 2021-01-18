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Kapalı köy yolu sayısı arttı

Güncel

Kapalı köy yolu sayısı arttı

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'ın da yüksek rakımlı bölgelerinde de etkili oluyor.