Kapalı Çarşıda Kurban Bayramı yoğunluğu    

Elazığ'da Kurban Bayramı öncesi tarihi Kapalı Çarşıda alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin yöresel ürün çeşitliliği bakımından zengin illeri arasında yer alan Elazığ'da bulunan 92 yıllık Kapalı Çarşıda Kurban Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Kapalı Çarşıda bayram şekeri, tel kadayıf, orcik, pestil gibi ürünler alarak bayrama hazırlanan vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürüyor.

Gurbetçilerin gelmesiyle birlikte yoğunluğun daha da arttığını belirten Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Yargıç Emir Demirelli, ''Her zaman olduğu her bayram öncesi bir bayram haftası vardır ve şuan bu haftayı yaşıyoruz. Yine bir yoğunluk başladı. Gurbetçilerin de gelişiyle Kapalı Çarşı ayrı bir kalabalıklaştı. Esnaf memnun, biz de memnunuz. En çok alınan şeker, kolonya, kadayıf, ceviz ve buna benzer ürünlerdir. Pestil ve orciki de genelde gelen misafirlerin gittiği zamanlarda alınır ve bu da olmazsa olmazlardandır” dedi.