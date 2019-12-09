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Giriş Tarihi : 09-12-2019 09:31

Kapalı 1 köy yolu kaldı

Kar nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor.

Kapalı 1 köy yolu kaldı

Elazığ’da kar nedeniyle kapanan 81 köy yolundan 80'i açılırken, 1'inde ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.  

Elazığ'dan 4 gün önce etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 17, Baskil, Maden, Keban ve Sivrice'de 64 olmak üzere toplam 81  köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağmasıyla birlikte Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı 9 ayrı karla mücadele merkezinde oluşturulan ekipler çalışma yaptı. Ekiplerin 80 araç 158 personel ile 4 gün süren çalışmasında köy yollarından 80'i ulaşıma açıldı. Baskil ilçesine bağlı bir köy yolunda ise çalışmanın sürdüğü belirtildi.

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