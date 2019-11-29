Kanyonlara Elazığspor bayrağı asıldı

Asrın İşadamları Derneği Elazığ Şubesi tarafından Kara Leylek ve Saklıkapı kanyonlarına Elazığspor bayrağı asıldı.

Haberin Videosu : KARALEYLEK VE SAKLI KAPI KANYONLARINA ELAZIĞSPOR BAYRAĞI ASILDI

Elazığ sınırları içinde yer alan Karaleylek ve Saklı Kapı kanyonları ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.Dünya’nın eşsiz güzellikleri bulunan ve 9 Milyon Yıllık tarihi olduğu belirlenen kanyonların isimleri Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım tarafından Kara Leylek ve Saklıkapı olarak belirlenmişti.

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Elazığ Şubesi Başkanı Yakup Baş ve yönetim kurulu üyeleri “Karaleylek ve Saklı Kapı” kanyonlarını ziyaret etti.

ASRİAD Üyeleri Karaleylek ve Saklı Kapı kanyonları kanyonlarını gezerek kanyonlara Elazığspor bayrağı astı. Ziyaretlere Kebanlı işadamı Ayhan Şimşek’te eşlik etti.

“KANYONLAR EŞSİZ DOĞA HARİKASI”

Ziyarete açıklamalarda bulunan ASRİAD Elazığ Şube Başkan Yakup Baş, “İlimiz Valisi Sayın Çetin Oktay Kaldırım tarafından geçtiğimiz günlerde keşfedilen ilimizin Baskil ve Keban ilçeleri sınırlarında bulunan isimlerinin de sayın valimiz tarafından verildiği gerek bölgemizde gerekse ülke çapında nadir görülen eşsiz doğa harikası olan “kara leylek ve saklı kapı” kanyonları gerek yerel gerek ulusal ve gerekse uluslararası düzeyde duyulmuş olup bu keşif turizm, kültür, tarih ve medeniyet açısından heyecan ve merak uyandırmıştır. Kanyonlar çok sayıda yerli ve yabancı doğa sporcuları gezginler ve turistler tarafından da ilgi görmektedir. Bu ilgi ve alaka her geçen gün hızla artacaktır. Sayın Valimizin katkı ve destekleri ile beklenenden daha hızlı bir tanınırlık sağlanmıştır. Bütün bu güzel gelişmeler öncelikle yöre insanımızı umutlandırırken uluslararası düzeyde de milli ekonomiye turizm ve tanıtım yoluyla büyük katma değerler katacağı kuşkusuzdur. Biz bu dünya harikası olan bakir doğal varlığımıza sahip çıkıp yarınlara taşıma çaba ve gayesindeyiz. Başta ASRİAD Elazığ Şubesi olarak tüm Elazığlı hemsehrilerimizin düşünceleri bu beyanda açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.”

“KANYONLAR ELAZIĞ SINIRLARINDA”

Kebanlı İşadamı Ayhan Şimşek’te Ziyaretlerinden dolayı ASRİAD Başkanı Yakup Baş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek “Yıllardır burada balıkçılık yapıyorduk ama böyle kanyonlarından haberimiz yoktu. Değerli Valimiz Çetin Oktay Kaldırım gayretleriyle Elazığ’ımızın hatta ülkemizin truzimine kazandırıldı. Konyalara haritadan bakıldığında Keban ilçesi Topkıran Köyü sınırları içinde olduğunu görünüyor” dedi.