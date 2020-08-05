Kanyonlar yaban hayatına ev sahipliği yapıyor  

Elazığ’da en az 9 milyon yıl öncesine ait olan Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor.

Kanyonlarda nesli tükenme tehlikesi altında olan boynuzlu baykuş ve dağ keçileri görüntülendi. Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan milyonlarca yıl öncesine ait olduğu belirlenen Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, bir yandan turizme kazandırılıp misafirlerini ağırlarken bir yandan da yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Kanyonlarda çalışmalarını sürdüren Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği Başkanı Aygün Çam ve beraberindeki ekip, kanyonlarda sürü halinde domuz ve nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri ile boynuzlu baykuş türünü görüntüledi. Domuzlar ve keçiler kanyonlarda sürü halinde gezerken, baykuşlar ise Karaleylek kanyonunda ki karaleyleklerin yuvalarında yaşam sürdüğü görüldü.

Dernek olarak kanyonlardaki çalışmalara devam ettiklerini belirten Çam, “Bu haftaki çalışmalarımızda çok ilginç görüntülere şahit olduk. Nesli tükenmekte olan yaban keçilerini gördük. Yaban domuzları da o bölgedeydi ve onları da görüntüledik. Ama asıl ilginç olan ise dünyada nesli tükenmekte olan bir kuş türünü gördük. Bu puhu kuşuydu. Yani büyük baykuş türü. Diğer adı ise boynuzlu baykuş, Karaleylek Kanyonunda tam da karaleyleklerin yanında yaşam sürdüklerini görüntüledik. Bu ana şahit olmak gerçekten çok ilginçti. Yani bir gün içerisinde kanyon bölgelerinde hem domuzları, baykuşları ve dağ keçilerini gördük. Oldukça ilginç görüntülere sahne oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar koruma altına alınır ve o bölgemiz daha da zenginleşir” dedi.