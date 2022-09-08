Kantinler yeni eğitim öğretim yılı hazır

Elazığ Kantinciler Esnaf Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Gülhan, Elazığ’da bulunan tüm kantinlerin yeni eğitim ve öğretim yılına hazır olduklarını ifade ederek yeni öğretim yılının eğitim camiasına ve esnaflara hayırlı olması diledi.

“KANTİNLERİMİZ SORUNSUZ OLARAK BAŞLAYACAK”

Başkan Gülhan; “2022-2023 eğitim ve öğretim yılımız milli eğitim camiamıza, velilerimize, öğrencilerimize ve kantinci esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kantinci esnaflarımız çoğu mesailerine bugünden başladı. İnşallah okullar açıldığı gün sorunsuz olarak gireceğiz. Şuanda hiçbir kantinimizde sıkıntı yok. Ben şahsım olarak tüm kantinlerimizle ilgileniyorum. Kantinlerimizde boya yapıldı, temizlikleri yapıldı. Kantinlerimizde çalışanlara çok önem veriyoruz. Çalışanlarımızın hijyen ve ilk yardım belgelerimizi aldık”.

“ÜRÜNLERİMİZDE FİYAT ÇOK YÜKSELDİ”

Ürünlerinin çok yükseldiğini söyleyen Elazığ Kantinciler Esnaf Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Gülhan; “Ürünlerde fiyatlarımız çok yükseldi. Velilerimiz bize kızabilirler ama aldığımız ürünler çok yükseldi. Ayrıca kantin kiraları çok yükseldi. Biz sattığımız ürünlerin fiyatlarını oda başkanımızla birlikte belirliyoruz. Fiyat artışlarını elimizden geldiği kadar öğrencilerimize yansıtmayacağız”

“ÖĞRENCİLERİMİZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

Başkan Ahmet Gülhan; “Kalifiyeli elaman sıkıntısı yaşıyoruz. Çünkü okullarımız çok önemli yerlerdir. Öğrencilerimizle içli dışlı oldukları için çalışanlarımızdan mutlaka sabıka kaydı istiyoruz. Öğrencilerimiz öğlen arası kesinlikle okuldan dışarı çıkmamasını istiyoruz. Biz bu konuda bazen yanlış anlaşılıyoruz. “Bazıları, öğrenciler dışarı çıkmasın kantinciler kazansın” söylemlerinde oluyorlar. Ama biz öğrencilerimizin güvenliğini istiyoruz. Okul dışında valilerimizin bilmediği kötü şeyler oluyor. Biz bu nedenden dolayı öğrencilerimizin okul dışına çıkmasını istemiyoruz” dedi.