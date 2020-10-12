Kantinci esnaflarımızın aidat sorununu çözülecek

Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Cebrail Top, Deprem ve pandemi sürecinde odalarına kayıtlı esnaflardan en çok kantinci esnafları etkilendiğini söyledi.

Depremde olsun salgında olsun en çok olumsuz etkilenen kantinci esnaflarımız olduğunu dile getiren Cebrail Top; “Kantinci esnaflarımızın mağduriyeti hala devam ediyor. Zaten kantinci esnaflarımız yılda zaten 150 gün çalışıyorlar ve geçimini öyle yapıyorlar. Esnaflarımız sorunlarıyla ilgili sürekli yeklilerimizle görüşüyoruz. Sonuçta bir salgın yaşıyoruz. Çocuklarımızın sağlığı daha önemli. Esnaflarımıza çok kez gıda yardımında bulunduk. Hesaplarına para yatırıldı. Aidat konusunda şuana kadar esnaflarımıza aidatınızı ödeyin diye söylemde bulunmadım. Kantinci esnaflarımıza ve diğer esnaflarımıza belge vermemezlik yapmadık. Kantinci esnaflarımızdan aidat alınmaması yetkisi bizim yetkimizde değil. Ancak ben Bakanlığımıza ve Konfederasyonumuza yazı yazdım esnaflarımızdan aidat alınmasın diye gelecek cevabı bekliyoruz. Gerekirse de kendi imkânlarımızla esnaflarımızın aidatlarını odamız tarafından karşılanacak. Kantinci esnaflarımızın aidat konusun çözeceğiz” dedi.