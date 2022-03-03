Anasayfa

Güncel

Kanser tedavisi gören gencin hayali gerçek oldu

Güncel

Kanser tedavisi gören gencin hayali gerçek oldu

Elazığ’da kanser tedavisi gören ve jandarmayı çok seven 23 yaşındaki Burak Demirbağ, en büyük hayalinin jandarma kıyafeti giymek ve araçlarına binmek olduğunu dile getirdi.