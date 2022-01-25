Kan davasının şüphelisi Elazığ’da yakalandı

Yabancı uyruklu şahsın öldüğü, eşinin de yaralandığı saldırının şüphelisi Elazığ'da yakalandı.

Şanlıurfa'da geçtiğimiz yıl işlenen cinayetin kan davasına dönüşmesi sonucu, Bursa’da kendilerini takip eden kişi tarafından tabancayla vurulan yabancı uyruklu şahsın öldüğü, eşinin de yaralandığı saldırının şüphelisi Elazığ'da yakalandı. Cinayet zanlısı ve olaya karıştıkları öne sürülen 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 21 Ocak günü saat 20.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Bahçe Sokak’ta meydana geldi. Sokakta yürüyen yabancı uyruklu Hamza Dellı (28) ile eşi Menan Dellı (27), kendilerini takip eden bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası saldırgan kaçarken, yaralanan çift ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Merdan Dellı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren Menan Dellı'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çiftin akrabalarının geçen yıl ağustos ayında Şanlıurfa'da bir cinayete karıştığını belirledi. Soruşturmayı cinayet yönünde derinleştiren ekipler, öldürülen kişinin yakınlarının Elazığ’dan Bursa’ya geldiğini belirledi. Polis ekiplerinin takibi sonucu düzenlenen operasyonla olaya karıştıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı. 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan 21 yaşındaki Sair E. Elazığ'da yakalandı ve adliyeye sevk edildi. Olaya karıştıkları öne sürülen 9 şüpheli ise emniyetteki sorgularının yapılmasının ardından Bursa'da adliyeye sevk edildiler.