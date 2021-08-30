Kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Sürücü olay yerinden kaçtı

Elazığ’da bisikletiyle karşıdan karşıya geçerken kamyonun altında kalan Ali İmran Bulut (13) hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, merkez Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile karşıdan karşıya geçen 13 yaşındaki Ali İmran Bulut, sürücüsü öğrenilemeyen 34 HK 3038 plakalı kamyonun altında kaldı. Bulut, ağır yaralanırken kamyon sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Bulut, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Bulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Çocuktan geriye ise parçalanan bisikleti ve yola savrulan terliği kaldı.