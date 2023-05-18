Kaza, Yurtbaşı Beldesi köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 18-05-2023 09:50
Kamyonet şarampole uçtu
Elazığ’da kamyonetin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
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