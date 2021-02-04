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Giriş Tarihi : 04-02-2021 08:12   Güncelleme : 04-02-2021 08:12

Kamyonet otomobilin üzerine devrildi

Elazığ'da çarpışmanın etkisiyle kamyonet otomobilin üzerine devrildi, 2 kişi yaralandı.  

Kamyonet otomobilin üzerine devrildi

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Mollakendi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 23 BE 184 plakalı kamyonet ile kavşaktan dönerken, yine aynı istikamette olan A.V yönetimindeki 50  AAK  452 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ve yükünün de ağırlığıyla kamyonet otomobilin üzerine devrildi. Kazada  2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yapmasının ardından, araçlar kaldırıldı.

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