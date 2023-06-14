‘Kamu personellerinin tazminatı zamanında ödenmelidir!’

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel EROL, Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde kadroya geçen sürekli işçi kadrosunda çalışan personellerin, deprem tazminatlarının bir an önce ödenmesi gerektiğini belirtti.

06.02 2023 günü yaşanan depremden etkilenen yerlerde kamu personeline tazminat ve Fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin 7267 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki karar 12.05.2023 tarih ve 32188 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır ancak kararının alınmasının ardından aradan geçen sürede Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde, sürekli ve geçici işçi olarak çalıştırılan personeller deprem tazminatlarını halen alamadı. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel EROL sürekli ve geçici işçi olarak çalıştırılan personellerin yanında olduğunu belirterek, yetkililere deprem tazminatlarının zamanında ödenmesi için çağrıda bulundu.



6 Şubat günü yaşanan depremlerin ardından Elazığ’ın afet bölgesi ilan edilmesi için büyük bir çaba harcayan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel EROL, şimdi de depremden etkilenen kadroya geçen sürekli işçi kadrosunda çalışan personellerin tazminatlarının zamanında ödenmesi için açıklamalarda bulundu. Personelin yanında olduklarını belirten Gürsel EROL; ‘’Bilindiği üzere 06.02 2023 günü yaşanan depremden etkilenen yerlerde kamu personeline tazminat ve Fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin 7267 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki karar 12.05.2023 tarih ve 32188 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır ancak deprem tazminatlarının ödenmesi konusunda Elazığ’da bazı sorunlar yaşanmaktadır. Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde kadroya geçen sürekli işçi kadrosunda çalışan personeller halen daha deprem tazminatlarını alamamıştır. Bazı kurumlarda da aynı sorunların yaşadığını duyuyoruz. Depremlerden etkilenen personelerin tazminatlarını zamanında alması gerekmektedir.’’ diye konuştu.