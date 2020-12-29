‘Kamu borçları faizsiz taksitlendirilsin’

Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı Yıldız açıklamalarda bulundu.

Başkan Yıldız; “Bu yılın 10 ayında milletvekilimizden birine talepte bulundum. Talebimiz meclise sunuldu. İlimiz ve Malatya depremden etkilen iki ilimiz oldu. Önümüzde de çok önemli bir ödeme planı var. Bilindiği gibi kamu borçlarında bir yapılandırma oldu. Bu kamu borçları yapılandırılırken vekilimize burada bir belge sunduk. İlimiz ve Malatya’nın kamu borçlarının faizsiz taksitlendirilmesini istedik. Faizsiz taksitlendirseydiler sanki Elazığ’a sanki borçlu esnafımıza faizi hibe etmiş olacaklardı. Biz bu talepte bulunduk. Vekilimiz bunu meclise sundu Allah razı olsun. Ama bunu başaramadık”.

“KREDİLER ERTELENECEĞİNE İNANCIM TAM”

Yıldız; “Birlik Başkanımız ve Ticaret Sanayi Odası Başkanımız kredilerin ertelemesi için sesimizi ilettiler. Şunu da söyleyebilirim devlet büyüklerimiz kredilerin ertelenmesi için olumlu adım atacaklarına inancım tamdır. Kredilerin ödemelerine hala var. Yeklilerimiz kredilerin ertelemesini değerlendireceklerdir”.

“ULUSAL MARKETLER BİR KANGREN”

Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı İlhan Yıldız; “Ulusal marketler ekmeklerini tümünü Elazığ’dan alıyorlar. Ama ben bir Fırıncılar Oda Başkanı olarak şunu söylüyorum benden alış veriş yapsalar bile ulusal marketlerin olmasını istemiyorum. Ulusal marketler Elazığ için bir kangren ben ulusal marketlere karşıyım. Beden karşıyım, ulusal market her yerde var. Alış verişimizi ulusal marketten yapıyoruz. Akşam olunca ulusal marketler cirolarını genel merkeze gönderiyorlar. Bu para Elazığ’dan alınıp onların genel merkezlere gidiyor. Bu durumda ne oluyor Elazığ’da ticaret azalıyor. Market deyince aklımıza ne geliyor? Gıda satılan yer aklımıza geliyor. Ama ulusal marketlerde kimyasal ürünler bile satılıyor. Bu marketler birçok sektörümüzü etkiliyor. Gıda ve kimyasal madde aynı yerde olur mu? Elazığlı esnafımızın marketinde kimyasal madde olmaz. Sonuna kadar Elazığlı esnafımızın arkasındayım. Hiç bir zaman Elazığlı marketçi oto pas pası sattığını görmedim. Bu ulusal marketler her şeyi satıyor. Bu ulusal marketler Elazığ ticaretini olumsuz etkiliyor. Yetkilerden talep ediyoruz bu ulusal marketlere bir sınırlandırılma gelmeli. Bir ilin kalkınması yerel esnafla olur. Bu ulusal marketler yerel esnafı bitirmek üzere. Çünkü mahallerde ne market kaldı ne bakkal kaldı” dedi.