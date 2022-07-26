Kalp şeklindeki Gerendal gölü büyük ilgi görüyor  

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Büyükçaltı köyü ile Bingöl merkeze bağlı Şaban köyü sınırında bulunan Gerendal gölü, kalp şeklindeki görüntüsü ve doğal güzelliği ile büyük ilgi görüyor.

Doğal güzelliği ve muhteşem manzarasıyla dikkat çeken Gerendal gölü, özellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde ziyaretçilerin akınına uğruyor. Mavi suyu ve çevresindeki yeşil örtüyle ile birlikte kalp şeklinde olan 2 bin 371 metre yükseklikteki Gerendal gölü, bölgede yaşayan yaban hayvanlarının da su ihtiyacını da karşılıyor. Kalp şeklini andıran göle, güneşin doğuşunun keyifle izlendiği Kartal Tepesi ve şelalelerin bulunduğu, temmuz ayına kadar karın erimediği kamp alanına zorlu bir yürüyüş ile ya da köylülerce temin edilen binek hayvanlarla ulaşmak mümkün. Kalp gölü olarak da bilinen krater gölü fotoğrafçı Murat Polat tarafından görüntüledi.