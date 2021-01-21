‘Kalkınma yerel esnafla olur’

Elazığ Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı İlhan Yıldız; Ekmek fiyatlarının illere göre değişken olması gerektiğini vurgulayarak; “Ulusal marketler küçük esnafı bitirme noktasına getirdi. Yerel esnafımıza sahip çıkmalıyız. Zira bir ilin kalkınması ancak yerel esnafla olur” dedi.

“İLİMİZDE ÇOK SIKINTI VAR”

Elazığ’da şuanda çok sıkıntı olduğunu ifade eden Başkan Yıldız; “Nasıl bir sıkıntı var; işyeri yıkılan esnafımız, evi yıkılan esnafımız, kredi çeken esnaflarımız ileri bir tarihte mağdur olacağı için kamu giderlerini bu iki ilin faizsiz taksitlendirsinler dedik. Evleri teslim edilen vatandaşlarımız iki yıl sonra taksit ödeyecekler. Bir yıl sonra ertelenen krediler ödemeye başlanacak. Şuanda SGK taksitlerini ödüyoruz. Önümüzde çok büyük bir ödeme planı var. Önümüzde çok zorlu bir süreç var. Elazığ’da ticaret kısır bir döndü içinde olacak. Keşke TOKİ ödemeleri iki yıl değil üç yıl sonra başlasa. Bu ödemeler üç yıl sonra başlasa bu süre içinde diğer ödemlerimizi yaparız. Sadece üç yıl sonra TOKİ ödemeleri yaparız. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanımıza faks çektim. Dedim ki, Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ’da sıkıntılar var, kamu giderlerimizi mutlaka faizsiz yapılandırılmasını istedik. En üst makam orasıydı oradan talep ettik”

“FIRINLARIMIZ GÜVENLİ”

Yıldız; “Tarım İl Müdürümüz Turan Karahan’la denetimlerimizi yaptık. Kendisi çok aktif bir müdürümüz çok değerli elamanları var. Biz denetimleri yaparken eğitim verdik. İşletmelerimiz şuanda daha çok hijyen durumda. Esnafımızın maskesi var bonesi var. Esnaflarımızın işletmelerine, ‘Kısıtlamalarda fırınlarımız muaftır’ yazısı astık. Bizim amacımız fırınlarda yoğunluğu azaltmaktır” ifadelerine yer verdi.