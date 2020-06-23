Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, merkez Çayda Çıra Mahallesi Ömer Bilginoğlu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.O. idaresindeki 23 HA 106 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Kaza da sürücüsü, yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.