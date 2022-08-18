Kalbi durup bitkisel hayata giren genç hayata tutundu  

Tunceli’de evinde kalbi durmuş halde bulunan ve uzun süre beynine oksijen gitmeyerek bitkisel hayata giren Gözde Özgül, Elazığ’da uygulanan kök hücre nakli ile yeniden hayata tutundu.

26 yaşındaki Gözde Özgül, Tunceli’deki evinde ailesi tarafından kalbi durmuş şekilde bulundu. Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada yapılan kalp mesajı ile hayata tekrar döndürülen Özgül, Elazığ’a sevk edildi.

Bilinci kapalı şekilde yaşam destek ünitesine bağlı olarak hastaneye getirilen Özgül, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Güneri Atalan tarafından tedavi altına alındı. Yapılan tetkiklerde beynin uzun süre oksijensiz kaldığı tespit edildi. Ardından Sağlık Bakanlığından gerekli tüm izinler alınarak, Türkiye’de ve dünyada deneysel bir araştırma statüsünde olan bebek kordon kanından kök hücre nakli yapıldı. Kök hücre İstinye Üniversitesi Kök Hücre Merkezi’nden temin edildi. İlk nakil ile toparlanmaya başlayan Özgül, 5’inci nakilden sonra konuşmaya, yemeye ve içmeye, bazı kendi ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Özgül, kök hücre nakli ile adeta tekrar hayata tutunurken, oksijensiz kalma sonucundaki beynindeki patolojik tüm lezyonlar da ortadan kalktı. Kök hücrenin bir umut ışığı olduğunu belirten Uzm. Dr. Atalan, Özgül’ün birkaç ay içerisinde yürüyebileceğini söyledi.

Gözde’nin Tunceli’deki evinde kalbi durmuş şekilde bulunduğunu dile getiren Uzm. Dr. Güneri Atalan, “Hastaneye götürüldüğü zaman orada kalbinin çalışmadığı tespit ediliyor. Yaklaşık 30-35 dakikalık kalp masajı öyküsü var. Tunceli’den Medical Park Elazığ Hastanemize geldiği zaman bilinç ve şuuru kapalıydı. Her şeyi ile yaşam destek ünitesine bağlı bir hastaydı. İlerleyen günlerde mevcut bitkisel hayat devam etti. Solunum cihazı desteği devam ediyordu. Çektiğimiz beyin görüntülenmesinde beynin oksijensiz kaldığına dair bir takım görüntüler vardı. Yaşının çok genç olması, bizi Türkiye’de ve dünyada yapılan deneysel bir araştırma statüsünde olan bebek kordon kanından alınan kök hücre nakli yapabilir miyiz diye düşündürdü. Gerçekten de yatışının ikinci ayında boğazı delikken, solunum cihazına bağlıyken, yemiyor, içmiyor ve tuvalet ihtiyacını yapamıyorken, ilaçlara yanıt vermeyen ciddi kasılmaları varken yapılan ilk kök hücre naklinden sonra klinikte kısmi toparlanma görmeye başladık” dedi.

“ORTAYA MUHTEŞEM BİR SONUÇ ÇIKTI”

Şu ana kadar 5’inci kök hücre naklini yaptıklarını aktaran Uzm. Dr. Atalan, “6’ncıyı planladık ama biraz bekleteceğiz. Ortaya muhteşem bir sonuç çıktı. Gözde’nin beyninde olan oksijensiz kalma sonucundaki o patolojik tüm lezyonlar ortadan kalktı. Biz de bunu çok şaşırarak gördük. Bu gerçekten müthiş bir sonuçtu. Sonrasında hastamız konuşmaya başladı. Delik olan boğazını kapattık. Yemeye ve içmeye başladı. Bir takım ihtiyaçlarını kendisi görmeye başladı. Tuvalet ihtiyacını kendisi giderebiliyor. Annesi ve teyzesi ile konuşuyor. Bir takım kelimeleri çok güzel söylemeye başladı. Bundan sonraki süreçte artık iyi bir rehabilitasyon sürecine ihtiyacımız olacak. Yürümemesi için hiçbir sebebimiz yok. Birkaç aya kadar da yürüyecek ve bunu göreceğiz” diye konuştu.

“KÖK HÜCRE BİZİM İÇİN UMUT IŞIĞI OLDU”

Bunun deneysel bir araştırma olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Atalan, “Kalbi duran ve acile gelen, kalp masajı ile beyni oksijensiz kalanlarda kök hücre bizim için umut ışığı oldu. Yurt dışında birçok ülkede yapılıyor. Türkiye’de daha ucuz. Bu süreçte biz Sağlık Bakanlığı onayı alınmasında, kök hücre temininde İstanbul’daki İstinye Üniversitesi Liv Hospital Kök Hücre Üretim Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Karaöz hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Onun da çok büyük bir desteği oldu. Kök hücre teminini oradan yaptık. Birkaç haftaya kadar da Gözde hastaneden taburcu olacak. Bir rehabilitasyon merkezinde bundan sonraki tedavisini tamamlayacak” şeklinde konuştu.

“İMKANSIZ GERÇEK OLDU”

Gözde'nin teyzesi Leyla ise, “İlk bulduğumuzda Gözde’nin kalbi durmuştu. Sonra hastaneye kaldırdık. Orada kalp masajı yapıldı ve buraya sevk edildi. Buraya getirildiğinde bitkisel hayattaydı. İki ay süreç öyle geçti. Sonra ilk kök hücre naklini yaptı. Ondan sonra direkt odaya çıkarıldı. Kendine yavaş yavaş gelmeye başladı. Gözde’m şu an burada ve çok mutluyuz. İmkansız gerçek oldu. 5 kök hücreyi aldıktan sonra şu an Gözde’min bilinci açık ve konuşabiliyor. Bir de ayağa kalkarsa bizim için çok büyük bir şey olacak. Buralara gelmesi bile çok büyük bir olay. Uzm. Dr. Güneri Bey'i iyi ki tanıdık. Böyle bir hastaneye geldiğimiz için de çok mutluyuz. Herkese yeğenim örnek olsun. İnsanlara bir umut olsun. Bunu deneyebilirler” dedi.