Kahvecilerden Başkan Özdoğan’a ziyaret

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, ilçede bulunan kahveci esnaflarını ağırladı.

Geçen hafta ilçede bulunan mahalli sanatçıları ağırlayan Başkan Özdoğan, bu kez de ilçede faaliyet gösteren kahveci esnafla bir araya geldi.

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerin başında kahveci esnafı geldiğini ifade ederek her zaman esnaflarının yanında olduklarını ifade etti.

“KAHVELERDE OYUN OYNANMADIKÇA İŞLETMELERİ AÇMANIN ANLAMI YOK”

Başkan Özdoğan; “Pandemi dönemi birçok sektörü çok olumsuz etkiledi ve etkilemeye devam ediyor. Etkilen sektörlerin başında kahvecilik sektörü geliyor. Kahveci esnafımız odamıza ziyaret gerçekleştirdiler. Sorunları ve sıkıntılarıyla ilgili bilgiler verdiler. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamada Mart ayı itibariyle kısıtlamaların esnetileceği açıklaması bizleri mutlu etmiştir. Çünkü esnafımızın bu kısıtlamaları daha da kaldırma gücü kalmamıştır. Mart ayı itibariyle kahvelerimiz açılırsa çok mutlu olacağız. Kahveler açılması yetmeyecektir mutlaka işletmelerimizde oyun oynanması gerekmektedir. Oyun oynanmayacaksa kahvehaneleri açmanın anlamı yok. Çünkü vatandaşlarımız kahvehanelere oyun oynamak için gidiyor. Bizim kahveci esnaflarımız gerekli pandemi kurallarını almaya hazırdır. Heyecanla işletmelerimizi açmayı bekliyoruz. Kahveci esnaflarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.