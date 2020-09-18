‘Kahveci ve kantinci esnafı mağdur’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, kahveci esnafının ve kantinci esnaflarının çok zor durumda olduğunu ifade ederek esnaflarımız bu gidişle mesleklerini bırakma noktasına geldiğini söyledi.

“ZOR DURUMDA OLAN ESNAFIMIZA DESTEK VERİLMELİ”

Pandemi süreci esnafı çok zor duruma soktuğunu dile getiren Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, “Kahveci esnaflarımız işyerlerini açtı ama oyun oynatılmadığı için işleri yok diyecek kadar az, esnaflarımız aylarca giderlerini karşılayamıyorlar. Ayrıca kantinci esnaflarımızda işletmelerini hala açamadılar ve okulların açılması netlik kazanmadı. Açılsa bile eski işlerini yapacaklarını da düşünmüyorum. Bu iki meslek kolumuza mutlaka acil destek verilmesi lazım devletimiz tarafından. Nasıl bir destek verilir, BAĞ-KUR prim borçları silinebilir. Esnaflarımıza maddi destek mutlaka verilmesi lazım. Çünkü esnaflarımızın bakmak zorunda oldukları aileleri var. Gelir olmasa nasıl bakacaklar. Kahveci esnaflarımızın işletmeleri açık ama oyun oynatılmadığı için vatandaşlarımız esnaflarımızın işletmelerine gitmiyor. Esnafımızı işletmesini açtığı için giderleri devam ediyor ama gelirleri yok. İlçemizde 40 yakın kahveci esnafı ve kahveci esnafı kadar olan kantinci esnafımızda çok mağdur durumdadır. Esnaflarımız gerekli önlemleri alıyor ve alacaktır. Ben buradan devlet büyüklerimizden öncelikle iki meslek dalımıza destek vermesini istiyorum” dedi.