Kahraman şehidin babasından duygu yüklü bir konuşma

Gürsel Erol baba Sekin ile şehidin kardeşi Fikriye Sekin’i evlerinde ziyaret etti.

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi önünde, teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, duygu yüklü bir konuşma yaparak, “Ben, vatana bir evladımı feda ettim ama milyonlarca evladım oldu. İstediğim odur ki hiçbir anne ve baba ağlamasın” dedi.

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesine saldıran bölücü terör örgütü militanları ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. Kahramanca şehit düşen Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin de oğlunun şehadetinin 3’üncü sene-i devriyesinde açıklamalarda bulundu. Oğlu ile her zaman gurur duyduklarını belirten Baba Sekin, vatana bir evladını feda ettiğini ancak milyonlarca evlat sahibi olduğunu aktardı.

“BİR EVLADIMI FEDA ETTİM AMA MİLYONLARCA EVLADIM OLDU”

Oğlu ile gurur duyduklarını ve vatanın birliği için gerekirse diğer evlatlarını da feda etmeye hazır olduklarını dile getiren şehit babası Mehmet Zeki Sekin, "Ben, vatana bir evladımı feda ettim ama milyonlarca evladım oldu. İstediğim odur ki hiçbir anne ve baba ağlamasın. Bu milletin, vatanın birliği ve beraberliği için bir evladımı şehit verdim gerekirse diğer evlatlarımı da feda ederim. Yeter ki vatanın birliği ve dirliği olsun. Vatan sağ olsun. Bir şehit babası olarak oğlum ile gurur duydum. Şehidimle de gurur duyuyorum, bu gurur tüm Türkiye’nin gururudur" ifadelerini kullandı.

"UNUTULACAK BİR KAHRAMANLIK DEĞİL"

Öte yandan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da baba Sekin ile şehidin kardeşi Fikriye Sekin’i evlerinde ziyaret etti. Ziyarette konuşan Milletvekili Erol, "Acı büyük ama unutulacak bir acı değil ama kahramanlık da büyük ve unutulacak bir kahramanlık değil. Türkiye’nin en kritik dönem ve süreçlerinde devleti, milleti ve vatanı için canını feda edebilecek, gözünü kırpmadan hayatını veren şehitlerimizden yalnızca birisidir Fethi Sekin. Bu şekilde hayatlarını feda eden şehitlerimiz ve vatan için şehit olmaya hazır olan milyonlarca gençlerimiz, evlatlarımız var. Doğal olarak tabi ki de bir anne ve babanın acısı ve evlatlarını kaybetme her ne kadar şehit vatan için de olsa unutulacak bir acı değil. Aileye sabır diliyoruz, şehidimize de Allah’tan rahmet diliyoruz. Zeki amcaya da böyle bir evlada sahip olduğu ve güzel bir evlat yetiştirdiği için devleti, ülkesi ve milleti için gözünü kırpmadan hayatını ortaya koyan bir evlat sahibi olduğu için de kendisini kutluyorum" ifadelerini kullandı.