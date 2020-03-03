Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 03-03-2020 12:47

Kadınları darp edip birini bıçaklamıştı o şüpheli yakalandı  

Elazığ'da bir kadının darp edilmesi, bir kadının da bıçaklanması olayının zanlısı ve yanında bulunan arkadaşı polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Kadınları darp edip birini bıçaklamıştı o şüpheli yakalandı  

Elazığ'da bir kadının darp edilmesi, bir kadının da bıçaklanması olayının zanlısı ile o anda yanında bulunan arkadaşı polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Güvenlik kamerasının da kadınlardan birinin darp edilme anını kaydettiği olayın şüphelisinin başka bir yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasının olduğu öğrenilirken, kadınların telefon, altın ve kolyesini gasp ettiği ileri sürüldü.

Olay, önceki akşam merkeze bağlı Yeni Mahalle Bölge Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, B.A  ve M.E. isimli kadınlar şüpheli O.B. (22) tarafından sokak ortasında darp edildi. Şüpheli O.B. kadınlardan B.A'yı da bıçaklarken, cet telefonu, 1 adet çeyrek altın ile 1 adet kolyesini gasp edip, olay  anında yanında bulunan arkadaşı Ö.B.C. ile kaçtı. Yaralanan kadınlar vatandaşların haber vermesiyle ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumun polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Kısa sürede şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, her 2 şahsı da düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden O.B.'nin başka bir yaralama suçundan da 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Her 2 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER: elazığ kadına saldırı elazığ yeni mahalle kadına saldırı
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK2449
  • 2Trabzonspor2348
  • 3Galatasaray2448
  • 4Sivasspor2448
  • 5Beşiktaş2440
  • 6Alanyaspor2439
  • 7Fenerbahçe2439
  • 8Göztepe2334
  • 9Gaziantep FK2431
  • 10Denizlispor2427
  • 11Gençlerbirliği2427
  • 12Antalyaspor2426
  • 13Yeni Malatyaspor2324
  • 14Çaykur Rizespor2324
  • 15Konyaspor2422
  • 16Kasımpaşa2420
  • 17MKE Ankaragücü2420
  • 18Kayserispor2419
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA