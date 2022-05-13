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Giriş Tarihi : 13-05-2022 08:56

Kadın sürücü motosiklet ile yayaya çarptı

Kazada, motosiklet devrilirken sürücü ve yaya yaralandı.   

Kadın sürücü motosiklet ile yayaya çarptı

Elazığ’da kadın bir sürücü motosikleti ile karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.  Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P.T. idaresindeki 23 ACE 299 plakalı motosiklet, yoldan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet devrildi. Kazada, kadın sürücü ve yaya  yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sev edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Haberin Videosu : KADIN SÜRÜCÜ MOTOSİKLET İLE YAYAYA ÇARPTI
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