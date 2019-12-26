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Ekonomi
Giriş Tarihi : 26-12-2019 11:30

Kadın kooperatifçiliği değerlendirme toplantısı  

Elazığ’da kadın kooperatifçiliği değerlendirme toplantısı düzenlendi.  

Kadın kooperatifçiliği değerlendirme toplantısı  

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Orman  ile Ticaret Bakanlıkları arasında imzalanan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında Elazığ’da 6 aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda diğer paydaş  kurumların katılımıyla yapılan değerlendirme toplantısında kentte oluşturulması planlanan  Kadın Kooperatifçiliği ve ilçelerde açılan Aile Destek Merkezlerinin ( ADEM ) Kooperatifleşmesi  konuları görüşüldüğü belirtildi.

Üretimin ve kooperatifçiliğin en önemli bileşeni olan kadının Türk toplumunda önemine vurgu yapan   kurumun Kadın Hizmetlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Mustafa Küçükyurt: "Kadınların toplum içerisinde güçlendirilmesi, kendi başına ayakta durabilmesi ve kendini geliştirebilmesi, kendisini geliştirirken hem çocuğuna hem yakın çevresine hem bütün topluma yararlı olması için ayrıca bir fırsat verilmiş durumda. Bu yönüyle kooperatiflerin oluşturulması kadınlarımız için büyük bir fırsat olduğunu  düşünüyorum"dedi.

ETİKETLER: kadın kooperatifçiliği elazığ kadın kooperatifçiliği
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