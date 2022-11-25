CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü çerçevesinde açıklamalarda bulundu.

Kadının önemine değinen Milletvekili Erol, “Tüm kadın hakkı ihlallerine karşı olmak hepimizin ortak görevidir. Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Milletvekili Erol mesajında, “Kadına yönelik şiddetin bir ‘veri’ olarak algılandığı günümüzde, toplumların öncelikli mücadelesi, şiddet, ayrımcılık ve ötekileştirmenin son bulması olmalıdır. Ülkemizde kadınlara yönelik şiddetin arttığını üzülerek görüyoruz. Her yıl on binlerce kadın, erkek egemen anlayışın ürettiği fiziki ve psikolojik şiddete maruz kalıyor; yüzlerce kadın bu sistemli şiddet nedeniyle hayatını kaybediyor. Üstelik kadınların eşitlik, özgürlük taleplerine dönük bu şiddet, bizzat Saray İktidarının uygulamalarından güç alıyor. Oysa, başta yaşam hakkı olmak üzere, tüm kadın hakkı ihlallerine karşı olmak hepimizin ortak görevidir. Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nün farkındalığı artırmasını, mücadeleye güç katmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.