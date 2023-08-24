Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipler, Doğanşehir’de Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.
Kadına yönelik şiddetin azaltılmasına yönelik eğitim çalışmalarına ara vermeden devam eden Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesinde ziyaret ettikleri konteyner kentlerde Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.
Çığlık Mahallesi konteyner kentte kalan vatandaşlara yönelik gerçekleştiren etkinliklerde ekipler çocukları da unutmayarak çeşitli hediyeler verdi.
EĞİTİM
Giriş Tarihi : 24-08-2023 17:02 Güncelleme : 24-08-2023 17:02
Kadın astsubaylar Doğanşehir’de KADES’i anlattı
Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliğine bağlı ekipler, Doğanşehir’de Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.
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