‘Kademeli tarife ile faturalar 41 TL düşecek’

Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Av. Mehmet Kangal, “Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt zamları başta olmak üzere tüm ürünlerde yaşanan fiyat artışı vatandaşımızın belini bükmüş durumda” dedi.

Av. Mehmet Kangal ; “Türkiye'de elektrik, doğal gaz ve akaryakıt zamları başta olmak üzere tüm ürünlerde yaşanan fiyat artışı vatandaşımızın belini bükmüş durumda. Özellikle elektrikte 'kademeli tarife' uygulamasıyla faturaları katlanan vatandaşımız, zamların ardından gelen ilk faturalardaki yüksek bedeller karşısında gözlerine inanamıyor. Aralık ayındaki elektrik faturaları ocakta ikiye katlanmış olarak karşılarına gelen vatandaşlar, üst üste gelen zamların ardından aldıkları maaşların kiraya ve faturalara gittiğini, temel ihtiyaçları bile almakta zorluk çektiklerini belirterek nasıl geçineceklerini düşünmeye devam ediyor.

Faturalar yüzünden kış soğuğunda kombilerini kısmak , neredeyse karanlıkta oturmak zorunda kalan insanlar, kendilerine lütuf gibi gösterilen sözde indirimlere de tepkililer. Kaşıkla verilip kepçeyle alınan kazançlarının gün geçtikçe erimesinden dolayı kaygı içerisindeler. Daha eylül ayında 8,30 olan dolar kurunu aralıkta 18’e çıkarıp 13'e düşürünce “başardık” diyenlere, şimdi de elektrik faturalarına %127 zam yapıp sonra da kilovat hesaplarıyla indirim yapmış gibi gösterenlere hiçbir inançları kalmamış durumda. Tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalan ancak indirim adı altında belirledikleri sınırın vatandaşa elle tutulur bir yansıması olmayan bu indirim sonucunda , aylık 210 kws elektrik tüketen bir ailenin şubatta da aynı miktarda tüketim yapması durumunda, ocak faturasına göre 41.2 lira daha az elektrik parası ödemesi durumu söz konusu olacak. Ancak bu miktarı aşmayan ev ve iş yeri yok denecek kadar az miktarda. Yani yapılan iyileştirme sembolik bir indirimden ibaret olduğundan kimse memnun kalmadı.

Bu sebeple bir an önce yapılan bu zamların ciddi anlamda geri çekilmesi , elektrik dağıtım şirketlerinin menfaatleri yerine vatandaşlarımızın menfaatinin gözetilmesi beklenmektedir”.