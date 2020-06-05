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Giriş Tarihi : 05-06-2020 13:44   Güncelleme : 05-06-2020 13:44

Kaçak yapılar yıkıldı  

Elazığ'da kaçak olarak yapıldığı belirlenen yapılar belediye ekipleri tarafından yıkıldı.  

Kaçak yapılar yıkıldı  

Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Malatya güzergahında kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili çalışma yaptı. Belirlenen  kaçak yapıların kontrollü bir şekilde yıkımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada,"Kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili denetimlerimiz kararlılıkla sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yapılan tebliğin ardından Malatya Yolu ve Çevreyolu üzerinde yol kenarında faaliyet gösteren kaçak işletmelere ilişkin yıkım çalışmalarına başladı.Şehrimizin imar planları dahilinde gelişimine katkı sağlamak adına kaçak ve ruhsatsız yapılaşmaya yönelik etkin denetimler kararlılıkla sürdürülecektir”  denildi.

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