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Giriş Tarihi : 01-04-2020 13:43

Kaçak sigara imalathanesine baskın

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı  ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Kaçak sigara imalathanesine baskın

Elazığ’da  bir evde düzenlenen operasyonda kaçak tütün atölyesi ortaya çıkartıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı.Ekiplerin, çalışmasında merkeze bağlı  Hankendi köyünde bir bağ evinde kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Eve yapılan baskında şüpheliler A.Ö ve H.Ü sigara üretirken yakalandı. Aramada, 11 bin  adet boş makaron, bin  adet ici doldurulmuş makaron, 100 kilo kıyılmış tütün,1 adet hava kompresörü, tütünleri kurmak için kullanılan 1 adet çamaşır kurutma makinesi, 2 adet sigara dolum makinesi, 1 adet dijital terazi ele geçirildi.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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