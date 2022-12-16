Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı   

Elazığ’da kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında bir aracın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine takibe aldı. Yapılan takip sonucunda araçta bulunan 3 şüphelinin Kaplıkaya köyü Tilkideresi mevkiinde kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler kazı yaptıkları esnada operasyon yapılarak suçüstü yakalandı.

Operasyon sonucunda Ş.Y., A.Ş. ve N.T.S. gözaltına alınırken, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti ve kazı yapmada kullandıkları malzeme ele geçirildi.