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Giriş Tarihi : 16-12-2022 13:07

Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı   

Elazığ’da kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.   

Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı   

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında bir aracın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine takibe aldı. Yapılan takip sonucunda araçta bulunan 3 şüphelinin Kaplıkaya köyü Tilkideresi mevkiinde kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Şüpheliler kazı yaptıkları esnada operasyon yapılarak suçüstü yakalandı. 
Operasyon sonucunda Ş.Y., A.Ş. ve N.T.S. gözaltına alınırken, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti ve kazı yapmada kullandıkları malzeme ele geçirildi. 

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