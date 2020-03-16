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Giriş Tarihi : 16-03-2020 14:18

Kaçak kazı yapan şahıslar yakalandı

Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'nde sit alanında kaçak kazı yapan 8 şahıs güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.  

Kaçak kazı yapan şahıslar yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçede sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti.Ekiplerin yaptığı operasyonda kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı.Yakalanan şahısların kaçak kazıda kullandığı 1 adet dedektör,2 adet kürek, 4 adet kazma ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem yapıldı.

ETİKETLER: elazığ kaçak kazı
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