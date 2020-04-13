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Asayiş
Giriş Tarihi : 13-04-2020 15:18

Kaçak kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı

Elazığ'da kaçak kazı yaptığı belirlenen 1 şüpheli düzenlenen baskınla suç üstü yakalanıp gözaltına alındı.  

Kaçak kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yaptığı çalışmada şüpheli O.G'nin kaçak kazı yapacağı bilgisini aldı. Şahsı takibe alan jandarma ekipleri, kazı yapacağı bölgeye ulaştı. Şüpheli kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri, kazının yapıldığı bölgede operasyon yaparak şahsı yakaladı.  Yakalanan şahıs gözaltına alınırken,  kaçak kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

ETİKETLER: elazığ kaçak kazı
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