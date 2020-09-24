Asayiş
Giriş Tarihi : 24-09-2020 11:42   Güncelleme : 24-09-2020 11:42

Kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza 

Elazığ’da ruhsatsız kaçak avlanırken suç üstü yakalanan 1 şahsa,  12 bin 500 lira para cezası kesildi.  

Kaçak balık avına 12 bin 500 TL ceza 

İl Jandarma Komutanlığı Bot Timi, Keban Baraj Gölü'nde kaçak balık avı ile ilgili yaptığı çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda  Keban ilçesinde barajda devriye atan tim, bin metrelik ağ ile balık tutmak isteyen  C.K.’yı  suçüstü yakaladı. 

Yakalanan şahsın tekne ve kullandığı malzemelerle ilgili inceleme yapıldı. Yapılan incelemede şahsa  ruhsatsız avlanma suçundan 5 bin TL , tekneye ruhsat no yazmamaktan 5 bin TL  ve ağlara ruhsat no yazmamaktan 2 bin 500 TL  olmak üzere toplamda 12 bin 500 TL  cezai işlem uygulandığı bildirildi.  Ekiplerin bölgede çalışmasını sürdürdüğü aktarıldı. 

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