Kaçak avlanmaya izin verilmiyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi.

Elazığ’da yasa dışı avcılık yapan 1 şahsa Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi tarafından idari işlem uygulandı.

DKMP av koruma ve kontrol ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak yasadışı avcılık yapan 1 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.