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  • Kaçak avlandığı tespit edilen 100 kilo canlı balık ele geçirildi   
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 19-04-2023 08:31

Kaçak avlandığı tespit edilen 100 kilo canlı balık ele geçirildi   

Elazığ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 3 bin metre ağ içerisinde 100 kilogram canlı balık ele geçirildi. 

Kaçak avlandığı tespit edilen 100 kilo canlı balık ele geçirildi   

Elazığ'da 1 Nisan-30 Haziran tarihlerinde  su ürünleri av yasağı nedeniyle Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaçak balık avcılığını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.  Yapılan denetimlerde Uzunova bölgesinde 3 bin metre ağ içerisinde 100 kilogram canlı balık ele geçirildi. Balıklar ağdan çıkartılarak ekipler tarafından tekrar suya bırakıldı. Ekipler ağlara el koyarken, denetimlerin süreceği bildirildi. 

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