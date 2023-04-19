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Kaçak avlandığı tespit edilen 100 kilo canlı balık ele geçirildi

GÜNCEL

Kaçak avlandığı tespit edilen 100 kilo canlı balık ele geçirildi

Elazığ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 3 bin metre ağ içerisinde 100 kilogram canlı balık ele geçirildi.

Elazığ'da 1 Nisan-30 Haziran tarihlerinde su ürünleri av yasağı nedeniyle Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaçak balık avcılığını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan denetimlerde Uzunova bölgesinde 3 bin metre ağ içerisinde 100 kilogram canlı balık ele geçirildi. Balıklar ağdan çıkartılarak ekipler tarafından tekrar suya bırakıldı. Ekipler ağlara el koyarken, denetimlerin süreceği bildirildi.