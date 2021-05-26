Kaçak avlanan şahıslara işlem yapıldı

Elazığ'da kaçak avda yakalanan 3 şahsa yasal işlem yapıldı, ele geçirilen 5 keklik ise doğaya salındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Mili Parklar Elazığ Şubesi ekipleri Kovancılar ilçesi kırsalında av koruma ve kontrol çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında, 4915 sayı Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak avlanma yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalanarak haklarında idari işlem yapılarak para cezası kesildi. Şahısların yanındaki keklik kafesleriyle, avlanma tuzağına el konuldu, 5 keklik ise doğaya salındı. Kaçak avla ilgili ekiplerin düzenli olarak çalışma yürüttüğü aktarıldı.