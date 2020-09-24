Alınan bilgiye göre, Doğu Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, avlanma ile ilgili koruma kontrol çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada bir alanda 5 yabancı uyruklu şahıs kaçak avlanırken 25 adet bıldırcınla yakalandı. Şahısların bıldırcınları yakaladığı yasak avda kullanılan 2 adet bıldırcın sesi çıkaran cihaz, 2 adet akü ile 400 metre ağ ele geçirildi. Canlı olarak ele geçirilen 25 adet bıldırcın ise tekrar doğal ortamına bırakıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlerin yapıldığı bildirildi.
Asayiş
Giriş Tarihi : 24-09-2020 11:55 Güncelleme : 24-09-2020 11:55
Kaçak avlanan şahıslar yakalandı
Elazığ'da bıldırcın sesi çıkaran cihazlarla ağ gererek 25 adet bıldırcın avlayan 5 şüpheli yakalandı, haklarında yasal işlem yapıldı.