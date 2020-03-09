Kaçak avlanan şahıslar yakalandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi'ne bağlı ekipler, av yasağının başlamasıyla birlikte merkez ve ilçe kırsallarında koruma kontrol faaliyetlerini arttırdı.

Elazığ'da kaçak avla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 6 şahıs yakalanarak işlem yapılırken, canlı olarak ele geçirilen keklikler ise doğaya bırakıldı.

Ekiplerin, güvenlik güçleriyle birlikte son 3 gün içerisinde yaptığı çalışmalarda kaçak olarak avlanan 6 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Kaçak avda kullanılan malzemelere el konulurken, canlı olarak ele geçirilen 10 keklik ise doğaya bırakıldı. Yasadışı avlananlara yönelik uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.