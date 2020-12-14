Asayiş
Giriş Tarihi : 14-12-2020 11:32   Güncelleme : 14-12-2020 11:32

Kaçak avlanan şahıs yakalandı

Yakalanan şahsa yasal işlem yapıldı.

Kaçak avlanan şahıs yakalandı

Elazığ'da kaçak avlanma ile ilgili yapılan çalışmada 1 şahıs yakalanıp hakkında yasal işlem yapıldı, belirli noktalara da foto kapan yerleştirildi.  

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı av koruma ve kontrol çalışmalarında 4915 sayılı kara avcılığı kanuna  aykırı olarak avcılık yapan 1 şahıs yakalandı.Öteyandan ekipler yaban keçilerinin yoğun olarak yaşadığı  alanlarda kaçak avlanmanın önlenmesi amacıyla   foto kapan yerleştirdi.

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