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Kaçak avlanan 1 kişiye ceza kesildi

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Kaçak avlanan 1 kişiye ceza kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili yaptığı denetimlerde 1 kişiye idari işlem uyguladı.