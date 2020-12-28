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Giriş Tarihi : 28-12-2020 13:13   Güncelleme : 28-12-2020 13:13

Kaçak avla mücadele ve yaban hayvanlarına yem desteği  

Elazığ'da karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayvanları için yem bırakılırken, kaçak avlanma ile ilgili yapılan çalışmada da 1 şahıs yakalandı, 2 tüfek ele geçirildi.  

Kaçak avla mücadele ve yaban hayvanlarına yem desteği  

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma  ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kış şartlarının etkili olduğu karla kaplı yüksek rakımlı bölgelerde yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptı. Belirlenen bölgelere ulaştırılan yemler, ekipler tarafından doğaya bırakıldı. Avlak bölgelerde kaçak avlanma ile ilgili çalışma da yapan ekipler 1 şahsı yakaladı. Yakalanan şahsa Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı avlanmaktan yasal işlem yapılarak para cezası kesildi.

Öteyandan,  arazide avlanma yapan 2 şahıs ise silah  ve malzemelerini sakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ancak ekipler saklanan 2 adet  silah ve malzemeleri bularak el koydu.

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