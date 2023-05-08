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Giriş Tarihi : 08-05-2023 07:47

Kaçak avcıya büyük ceza

Elazığ’da su ürünleri avlama yasağının olduğu dönemde 200 kilo balık avlayan şüpheliye 16 bin 561 lira ceza kesildi.  

Kaçak avcıya büyük ceza

Elazığ Jandarma Komutanlığı’na bağlı Palu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri  şüpheli D.K.’nın kaçak balık nakli yaptığı bilgisine ulaştı.  Ekiplerce  şüphelinin bulunduğu araç tespit edilerek durdurdu. Aracın içerisinde 200 kilo kaçak avlanan balık ele geçirildi.  Şüpheliye,  ‘Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten toplam 16 bin 561 bin lira para ceza uygulandı. Ele geçirilen balıkların ise  İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teslim edildiği bildirildi.

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