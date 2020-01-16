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Tunceli
Giriş Tarihi : 16-01-2020 13:10

Kaçak avcılara geçit yok

Kaçak avlanan şahıslar yakalandı.

Kaçak avcılara geçit yok

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yapılan çalışmada kaçak olarak avlanan 5 şahıs yakalandı.  Edinilen bilgiye göre,Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ile Jandarma ekipleri Mazgirt ilçesinde kaçak avlanmaya yönelik ortak çalışma yaptı. Ekiplerin ortak çalışmasında kaçak olarak avlanan 5 şahıs yakalandı.

Yakalanan 5 şahsa,4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefetten idari işlem yapılarak para cezası kesildi. Yasadışı avlanan hayvanlara ve avda kullanılan malzemelere el konulduğu bildirildi.

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