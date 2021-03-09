Kaçak ava karşı foto kapanlar kuruldu

Elazığ'da kaçak avla mücadele kapsamında belirlenen bölgelere foto kapanlar kuruldu, daha önceden yapılan meterisler ile yıkıldı.

Av döneminin kapanmasıyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri de kaçak avla mücadele kapsamında tedbirler içeren çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda avlak alanlarda kaçak avcılığın önlenmesi için belirlenen noktalara çok sayıda foto kapan kurulumu gerçekleştirildi. Ekipler aynı zamanda yasaklanan avlanma şekillerinden kurak ve canlı keklik avında kullanılan meterisleri de tespit ederek imha etti.Avlanma yasağı ile birlikte av koruma kontrol çalışmalarının arttırılarak düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi.