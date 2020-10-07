Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla ilgili çalışma yaptı. Jandarmanın yaptığı çalışmada şüpheliler A.A. ve S.A'nın gümrük kaçağı malzeme getireceği belirlendi. 2 şüphelinin bulunduğu aracı takibe alan jandarma ekipleri operasyon yaptı. Operasyonda durdurulan araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 16 adet poverbank, 3 adet müzik topu, 45 adet şarj cihazı, 16 adet hoparlör, 90 adet usb kablosu ve 220 adet cep telefonu aksesuarı olmak üzere toplam 390 adet ürün ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.
Asayiş
Giriş Tarihi : 07-10-2020 12:12 Güncelleme : 07-10-2020 12:12
Kaçak 390 ürün ele geçirildi
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından gümrük kaçakçılığı ile ilgili yapılan çalışmada 2 şüpheli yakalandı, 390 adet ürün ele geçirildi.