Kantin ve Büfe işletmecileri Dayanışma Derneği KABÜDER olağan genel kurulunu yaptı

Tek liste ile gidilen seçimde Leyla Yıldırım tekrar Başkan seçildi.Genel kurulda açıklama yapan Leyla Yıldırım’ 2020 Mart ayında derneklerini kurduklarını,büfeci ve kantinci meslektaşlarının pandemi döneminde bu zorlu süreçte hep yanlarında olduklarını söyleyerek yaptıkları faaliyetleri anlattılar.Elazığ belediyesi uhdesinde bulunan büfe işletmecilerinin biten sözleşmelerinin yeniden Elazığ belediyesi ile 5 yıllık sözleşme imzalamasını sağladıkları,Büfe işletmecilerine 2021 Yılı Ocak Şubat Mart ayında kira indiriminden faydalandırdıklarını,24 Ocak depreminde yıkılan okul Kantincilerine Afaddan nakdi destek sağladıklarını,Bir yıldır kapalı olan kantin işletmecilerinin 2020 Yılı Oda aidatı alınmaması ve Kantin Fiyat tarifesinin güncellenmesi için Bakkallar odasına dilekçe ile başvuru yapıldığını,oda kaydı olmayan kantinci esnafların Valiliğin ve belediyenin verdiği 1000 TL lik nakdi yardımdan faydalandırdığı faaliyetleri açıkladılar..Bundan sonra çalışmalara ara vermeden her zaman kantin ve büfeci esnaflarının sorun ve taleplerini karşılamaya devam edeceğinin sözünü Başbakan Leyla Yıldırım yapılan Genel kurulun esnaflarımızla ve ilimize hayırlı olmasını diledi..

Yönetim kurulu

1- Leyla Yıldırım

2-Soner Gümüş

3-Celal Mercan

4-Muhammed Yıldırım

5-Erdem Çelik

Denetim Kurulu

1-Halit Balkan

2-Ersin Aksakal

3-Suat Ezbet