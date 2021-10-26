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Kablo çalarken suçüstü yakalanan şüpheliler tutuklandı

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Kablo çalarken suçüstü yakalanan şüpheliler tutuklandı

Elazığ’da yeraltına döşenen kabloları çalmaya çalışırken polis tarafından suçüstü yapılan ve üzerlerinde ruhsatsız silah ile uyuşturucu maddesi çıkan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.