Jeotermal serada ’topraksız tarım’ başladı: Yaz kış üretim olacak

Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilen jeotermal sera sahasında ’topraksız tarım’ başladı. Son teknoloji ile donatılan, jeotermal özelliği ile yaz ve kış üretim yapılacak olan serada günde üretilen 900 kilo salatalık piyasadaki yerini alırken, aynı zamanda 20 milyon fidenin üretilmesi hedefleniyor.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın istihdam ve kalkınmaya yönelik projeleri arasında yer alan ve Cip köyü jeotermal sera sahasında 15 bin metrekarelik alan üzerinde yapımı tamamlanan sera projesinin ilk etap çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanarak fide ve topraksız tarıma hazır duruma getirildi. 900 metrekare kullanım alanına sahip iki katlı idari bina ve torf deposunun yer aldığı 3 dönümü topraksız tarım ve 7 dönümü fidelik olmak üzere 10 dönümlük kapalı alana sahip jeotermal sera alan son teknoloji ile donatıldı. Bu çerçevede ilk salatalık üretimi ve hasadı yapıldı. Günde hasadı yapılan 900 kilo salatalık Elazığ piyasasında yerini aldı. Aynı zamanda yılda 20 milyon ata tohumu ile üretilecek olan fidelerin ülke pazarında yer alacağı bildirildi. Büyük bir tarımsal projeyi hayata geçiren Elazığ Belediyesi, böylelikle hem istihdama hem de ekonomiye katkı sunacak."Termal Sera Projesinde üretime geçtik"Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, "Önemli bir projenin, tesisin içerisindeyiz. Belediye başkanımızın ve meclisimizin çok önem verdiği, Elazığ ve bu bölge için bir ilk olan vizyon projelerden biri. Başkanımız, bu termal suyun belediyeye kazandırılması noktasında hareket ederken bu projenin bir istihdam projesi, bir üretim projesi olduğunu görerek, Elazığ’a bir katma değer katacağını hesap ederek bu projeyi harekete geçirdi. Bu proje bir takım süreçlerden sonra artık sona gelmiş vaziyette. Şu an için Termal Sera Projesinde üretime geçtik. Daha hızlı ve daha reel bir boyutta üretime devam edilerek Elazığ’ın hem tarımına hem de insanına bir katma değer kazandıracağına inanıyoruz. Seramız 15 dönüm bir alan üzerinde 10 dönüm kapalı bir alan sahip. Şu an için 10 dönümün 3 dönümlük kısmında sebze üretimine ayrılmış, 7 dönümü de fide yetiştiriciliğine ayrılmış bir sera şeklinde çalışmalarımız devam ediyor" dedi."Buradaki esas kaynak, jeotermal"Bütün kadrolarıyla burada gerekli hassasiyeti göstererek günlük üretime başladıklarını aktaran Bilginoğlu, "Şu anda seramızda sebze kısmında günde 800 ile 900 kilogram arasında değişen bir salatalık üretimine, hasadına başlamış bulunmaktayız. Aynı zamanda ön kısımda da fide yetiştiriciliği serası tam kapasiteyle henüz başlamamış olsa da şu an için kendi yetiştireceğimiz sebze kısmına fidemizi ön kısımda da yetiştirme işlemlerine bismillah diyerek başladık. Bu üretim gittikçe artarak devam edecek. Buradaki esas kaynak jeotermal kaynak olacak. Mevsim itibariyle şu anlık jeotermale ihtiyacımız olmadı ama önümüzdeki süreç içerisinde jeotermal kaynağımız da devreye girdiği zaman hem üretim maliyetleri çok daha düşük olacak hem de kalitesiyle çok ciddi bir ürün üretmiş olacağız. Buradaki ürünlerimiz bir deneme mahiyetinde olduğu için kendi iç piyasamızda anlaştığımız bir takım şeylerle bir döngü olabilmesi açısından onlarla basit bir ticari anlaşmayla satışlarına devam edilmektedir. Buranın da öz kaynakları olarak kendi sistem içerisinde harcamalar resmi olarak yeni kendi kaynakları içerisinde kullanılmak üzere harcamalara kullanılacak bir şekilde sistemimiz devam ediyor” diye konuştu.