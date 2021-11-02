Japon otomotiv devi Nissan yakında Elazığ'da

Karabulut Motorlu Araçlar Ltd. Şti., Japon otomobil üreticisi Nissan ile bayilik anlaşması imzaladı.

Bünyesinde Honda’yı da bulunduran Karabulut Motorlu Araçlar Ltd. Şti. Nissan ile bayilik anlaşması imzaladı.İstanbul’da Nissan Genel Merkezi’nde imzalanan anlaşmada açıklamalarda bulunan Motorlu Araçlar Ltd. Şirketi Yetkilisi Fehmi Karabulut, "Yaptığımız bu anlaşma ile Elazığ ve bölge illerine Nissan’ı getirerek halkımıza hizmet etmenin ve aynı zamanda istihdama da katkıda bulunmanın gururunu Karabulut ailesi olarak yaşamış bulunuyorum. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.Nissan Bayi Geliştirme Müdürü Enes Erköse, yapılan anlaşmanın hayırlı olmasını temenni etti.