Jandarmadan suç örgütü liderinin iddialarına yalanlama  

Jandarma Genel Komutanlığı, Elazığ’da intihar eden bir üniversite öğrencisiyle ilgili suç örgütü liderinin iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, ”Suç örgütü lideri ve halen yurt dışında kaçak olarak bulunan S.P. isimli şahsın sosyal medya hesaplarından 6 Mayıs 2021 günü yayımlanan videolar ile bazı internet sitelerinde 'Yeldana Kaharman isimli Kırgız ya da Kazak uyruklu bir kadının jandarmaya giderek Tolga Ağar’ı şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ise ölü bulunduğu' şeklinde haberler yer almıştır. Yeldana Kaharman isimli kadının, jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi, helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır” denildi.

EVİNDE İNTİHAR ETMİŞTİ

Olay, 28 Mart 2019 tarihinde merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana gelmişti. Elazığ'da yayın yapan bir tv program sunuculuğu yapan Kazakistan uyruklu üniversite öğrencisi Yeldana Kaharman (21), mutfak kendini asarak intihar etmişti. Genç kızın ev arkadaşı, sabah Kaharman’ın cansız bedenini görünce hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Genç sunucunun cenazesi polisin inceleme sonrası Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılarak otopsisi yapılmış, olayda bir şüphe bulunmamıştı.